Oggi, 15 agosto, è Ferragosto: la storia della festa

Tutto è pronto: c'è chi si è alzato all'alba e chi si alzerà fra qualche ora con la sola prospettiva di mettere le gambe sotto al tavolo e godersi una giornata tra amici; i barbecue sono in viaggio, oppure sono già in cortile pronti all'azione e a farsi valere a suon di costine e braciole e i barili di birra sono in frigo da tutta la notte. Oggi, 15 agosto, è Ferragosto: la festa che segna un'estate e si brama - almeno - dalla Pasquetta prima. Sole (si spera), amici, cibo e tanta allegria: ingredienti perfetti per una ricetta da consumare a casa, al mare, in montagna, al lago, in campagna e chi più ne ha più ne metta. Ma quanto è antica questa consuetudine? Scopriamolo.

Il primo step consiste nel comprendere da dove nasce il nome: Ferragosto deriva da ferie Augusti (ovvero riposo di Augusto), in onore di Ottaviano Augusto. La festività ha quindi origini riconducibili addirittura all'Antica Roma: l'imperatore stesso istituì infatti nel 18 a.C questo periodo di riposo e soprattutto di festeggiamenti indetti per celebrare la fine dei lavori agricoli. Per tutto l'Impero impazzavano feste e corse, con gli animali da tiro che, per l'occasione, venivano 'abbelliti' con fiori. Era anche usanza comune che i contadini.

Da festa pagana a cattolica: perchè il 15 agosto?

Ferragosto nasce come festa pagana, e come tale la data della ricorrenza viene individuata nel 1° agosto anche se, come visto, la durata delle celebrazioni si estendeva per tutto il mese (con il giorno 13 dedicato alla dea Diana). Se oggi, a ogni 15 di agosto, ci riuniamo per festeggiare con amici e parenti è perché intorno al VII secolo la festa venne 'assorbita' dalla Chiesa Cattolica, che aveva iniziato a celebrare l'Assunzione di Maria. Il 15 agosto divenne così la festa dell'Assunzione di Maria (che stabilisce che la Vergine Maria si stata assunta, quindi accolta in cielo sia con l'anima che con il corpo).