La palestra della Sette Fratelli Cervi a fine ottobre torna alla scuola

VALENZA - Entro fine ottobre la palestra della scuola Sette Fratelli Cervi (in via Camurati), adibita a centro vaccinale, tornerà nella disponibilità degli alunni per le ore di educazione fisica. Lo annuncia il Comune di Valenza.

«Il centro vaccinale di Valenza ha ancora in programma un calendario di vaccinazioni che si protrarrà per il mese di ottobre - spiegano in una nota da Palazzo Pellizzari - Alla luce dell’attuale situazione, essendo presumibile che la popolazione interessata sarà sicuramente minore rispetto al passato, il Centro di via Camurati sarà dismesso alla fine del mese di ottobre e la palestra restituita agli alunni delle scuole che prima ne usufruivano. Intanto l’Amministrazione Comunale e l’Asl stanno valutando un altro luogo dove, sia pure in dimensioni minori rispetto quelle di via Camurati, verranno effettuate le vaccinazioni per i soggetti interessati»