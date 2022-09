Intelligenza artificiale e gioielli: appuntamento al Golf Club La Serra

VALENZA - Martedì 20 settembre al Golf Club La Serra di Valenza si terrà un appuntamento - gratuito su prenotazione - di alta formazione per gli imprenditori del settore orafo.

Il tema dell'evento, che inizierà alle 17.30, è quello dell'intelligenza artificiale applicata al campo dei gioielli. Lo precederà la gara del circuito Hd Golf Cup.

“L’intelligenza artificiale nel settore della gioielleria per migliorare le performance e-commerce” è il titolo dell’evento formativo gratuito organizzato dalla web agency alessandrina Kiway in partnership con Kleecks, dedicato a tutti gli imprenditori che desiderano conoscere le grandi opportunità offerte dal digitale al settore orafo.

Per poter partecipare occorre telefonare al numero 0131.536257 e confermare la propria presenza, per ricevere un invito personale da presentare all’ingresso.

La serata proseguirà con un aperitivo offerto da Generali Assicurazioni Valenza – Via Cavallotti, un ricco buffet e DJ Set finale.

Dopo una breve introduzione a cura di Mirko Camerin, ceo di Kiway e HD Golf, si entrerà nel vivo dell’evento formativo con lo speech di Omar Odino di Kleecks, che partirà dall’analisi del contesto di mercato in cui il settore orafo opera oggi, passando per le sfide attuali del business e-commerce, fino ad arrivare alla strada corretta da seguire per assicurarsi il successo online del proprio brand di gioielleria sfruttando l’intelligenza artificiale.

Kleecks è una piattaforma di marketing digitale che fornisce servizi e soluzioni innovative basati sull’intelligenza artificiale per l’ottimizzazione SEO dei siti web, accelerando le strategie digital delle aziende. Kiway, agenzia di comunicazione con sede ad Alessandria in Via Pistoia 17, oltre ad essere l’organizzatrice del circuito HD Golf, è da diversi anni leader territoriale nel campo della SEO, del web marketing e della grafica, tradizionale e digitale. Grazie alla nuova partnership con Kleecks, si propone oggi di incrementare l’offerta dei propri servizi, per andare incontro alle attuali esigenze delle aziende restando sempre al passo con i tempi.