Ferragosto: alla Belvedere di Valenza è il giorno del burraco

VALENZA - Un grande successo il torneo Fibur di burraco a coppie organizzato il lunedì di Ferragosto alla Bocciofila Belvedere di Valenza. Grandi riscontri non solo per la partecipazione, ma anche per l’entusiasmo raccolto dai partecipanti per il luogo, l’ambiente di gioco e il ristoro che si è svolto nel dehor all’aperto.

Quella del torneo valenzano di ferragosto è oramai una vera e propria tradizione dell’associazione sportiva-ricreativa, un appuntamento che oramai si ripete con enorme successo da anni unendo generosità e convivialità, sfide appassionate e grande divertimento.

Alla competizione hanno partecipato 32 coppie: la vittoria finale è andata a quella composta da Giovanni Barison e Maria Carla Debenedetti, mentre al secondo posto si è classificata la coppia Aniello Attianese - Giordano Gandini. La gara si è disputata con un turno iniziale sistema Mitchell, tre turni sistema Danese e infine un turno finale Denese di merito. Tutto sotto gli occhi del giudice della manifestazione Francesca Maffei.