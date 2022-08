Yemi Mary John, un po' di Valenza nell'oro mondiale

LONDRA - C'è un po' di Valenza nello storico oro mondiale (Under 20) della Gran Bretagna nei 400 metri sulla pista di Cali.

Perché Yemi Mary John, la vincitrice, che per tre volte ha fatto il personale nella rassegna iridata, è figlia di Gabriella Faciotti, valenzana. "Well done dear daughter, we are so proud of you", il messaggio che la genitrice ha affidato ai social. Gabriella racconta anche del "sorriso smagliante" con cui la ragazza è tornata a casa, a Londra, mostrando la medaglia.

Per Yemi Mary John anche il tifo del Judo Ginnic Club Valenza, la palestra frequentata dalla mamma. "Anche Valenza può festeggiare. Siamo britannici, ma siamo anche e sempre italiani. Questa vittoria - sottolinea Gabriella Faciotti - premia anni di duri allenamenti".

L'atleta è allenata da Alan James, tesserata per la società Woodford Green Essex Ladies. A Cali ha sempre ritoccato il personale: in batteria ha eguagliato il 52''42 che era la sua miglior prestazione, in semifinale ha corso in 51''72 e ha dominato la finale, 51''50.