Addio Gabriella Carsano, la mamma di Mirabello vinta dal mesotelioma

MIRABELLO - Nei giorni scorsi è mancata Gabriella Carsano, 68enne di Mirabello che, con il marito oggi 80enne Luigi Deambrosis, era diventata suo malgrado nota una dozzina di anni fa, anche sulle cronache nazionali. Ai coniugi venne tolta la figlia a pochi giorni dalla nascita. La bimba venne infine data in adozione (dopo una fase di affido) a un altro nucleo famigliare.

I due vennero considerati inadatti all'esercizio della genitorialità dopo l'accusa di aver abbandonato la piccola in auto per alcuni minuti. Dall'accusa, dopo una conflittuale fase processuale erano stati in un secondo momento assolti, ma questo non aveva permesso loro comunque di rivedere la bimba.

La signora Carsano, che mai si era data per vinta, tentando ogni via per riavere con sé la piccola, è morta di mesotelioma.