Valentia sul podio mondiale. Con Lucrezia Rexhepi

GUIMARES - I colori dell'iride per la Ginnastica Valentia. Merito di Lucrezia Rexhepi, da molti anni nella società di via Michelangelo e da tempo nel gruppo della nazionale.

Ai Mondiali di aerobica, a Guimares, in Portogallo, la valenzana è una delle artefici del bronzo conquistato dalla squadra di aerodance, che si somma ad altri tre terzi posti, nelle prove individuali, a coppie e nel trio: la somma dei punteggi permette all'Italia di conquistare il terzo gradino anche nella classifica per nazioni.

Lucrezia ha potuto festeggiare con la sua allenatrice, Monica Darone, alla rassegna mondiale come giudice, convocata dalla federazione internazionale di ginnastica.

"Questo Mondiale è stato una montagna russa di emozioni - sottolinea Davide Nacci, capitano della squadra azzurra - Sono orgoglioso di guidare un gruppo di atlete e atleti che non sono per nulla appagati, ma hanno ancora tantissima 'fame' e voglia di fare bene. La grande stagione dell'aerobica continua".