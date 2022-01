Rivarone, torna il calendario con dialetto e foto... a km0

RIVARONE - Sono gli scatti di tre fotografi a km0, Fabio Saini, Riccardo Nocchio, Mariella Ventura e Federica Castellana la principale novità del calendario 2022 dell’associazione Arca di Rivarone. È la settima edizione della piccola pubblicazione, il ricavato delle cui vendite serve a finanziare l’attività dei volontari del paese, sempre molto industriosi. L’ultima, con il 2021 ormai alle spalle, si può dire che abbia portato decisamente bene. In copertina c’era uno scatto d’epoca, di giovani (ormai sessantenni) rivaronesi intenti a fare il gesto dell’ombrello in direzione, anche se non lo sapevano al momento della goliardata, del 2020, segnato dalla pandemia. Ora che il Covid comunque non è ancora un lontano ricordo, dopo mesi di spassose iniziative, la vita è comunque ripresa anche sul fronte della socialità.

Ma cosa attendersi dal ‘Rivarò 2022’? Come al solito, e lo dice il titolo stesso, tanto dialetto. L’occasione del calendario è infatti colta per conservare e cementare la lingua locale, fermando nella memoria espressioni tipiche, frasi celebri di personaggi locali (un esempio? El galen-n ad Costanza j'arpulesu, vale a dire che le galline di Costanza cambiano il piumaggio, per i curiosi sul calendario il 23 ottobre), curiosità in cui la storia dei grandi libri e dei più noti avvenimenti come la visita di re Carlo Alberto il 29 maggio 1843 si interseca con quella legata all’oralità delle famiglie e dei pranzi tra amici di una vita. In dialetto ci sono così anche i mesi e i giorni della settimana.

Il fotocompleanno

Continua poi la consuetudine dei compleanni: nel giorno del proprio genetliaco i rivaronesi (e gli amici del paese) trovano una casella dedicata e una foto. La chiave, la novità principale, sono tuttavia le foto d’autore. «Abbiamo chiesto agli appassionati locali di fotografia di donarci degli scatti curiosi e belli, degli scorci inusuali e suggestivi del paese» spiegano dall’Arca annunciando che, proprio perché il lavoro di memoria storica del calendario non vada perso, in questi giorni è pubblicata online sul sito rivaronesi.it la pubblicazione dello scorso anno, che va così a far compagnia alle altre 5 già disponibili in rete. Il ‘Rivarò 2022’ è disponibile a La Me Buteja, il negozietto del paese, al costo di 8 euro.