VALENZA – Il Pd di Valenza ha rimesso nel mirino l’amministrazione comunale per la situazione di degrado in cui versano le case popolari Atc. Ieri i tre consiglieri comunali dem Davide Varona, Maria Maddalena Griva e Salvatore Di Carmelo hanno allestito un gazebo in via Mattarella come già fatto lo scorso luglio, e insieme agli inquilini (anche degli edifici di via Volta e Falcone) hanno denunciato i mancati interventi da parte di Comune e Atc in questi mesi, e l’inefficacia dei pochi lavori che invece sono stati effettuati. Ora una replica arriva dal primo cittadino Maurizio Oddone e l’assessore Rossella Gatti.

«I problemi delle case di via Matterella sono all’attenzione dell’amministrazione comunale - spiegano - La situazione non è di oggi, è un disagio che è presente da anni. Pertanto occorre intervenire con una programmazione seria e non per spot».

Quindi la rassicurazione: «Nei prossimi giorni è stato fissato dietro una nostra richiesta delle scorse settimane, un incontro in Alessandria con Atc per fare il punto e accelerare per quanto possibile i tempi di intervento. Da parte di Atc ci è stata garantito il massimo ascolto ed attenzione alle nostre richieste».