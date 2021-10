Fortitudo non tradisce: girone dominato

ALESSANDRIA - Nessuna sorpresa: dopo avere dominato lo scontro diretto del ‘Geirino’ mercoledì sera la Nuova Elva Fortitudo Occimiano piega con lo stesso punteggio di 3-0 anche il Gavi Volley dominando ogni set vinto rispettivamente 25-16, 25-11 e 25-11 e si aggiudica il girone 1 con cinque vittorie su altrettante partite.

La sorpresa arriva invece per quanto riguarda il secondo posto perché i quattro punti di vantaggio a due gare dal termine non sono bastati alla Cantine Rasore Ovada che, dopo avere incassato lo 0-3 casalingo con Occimiano cade anche 3-1 (25-17, 25-21, 20-25, 25-20) ad Alessandria e si vede superare dalle avversarie proprio all’ultima giornata.

Fortitudo regina di coppa Netto successo 3-0 delle ragazze di Gombi nella sfida del 'Geirino'. Vincono anche Alessandria e Gavi

Nella terza gara del raggruppamento primi punti per la PlayAsti che batte 3-2 Valenza in un incontro che offriva scarse motivazioni alle due squadre ormai fuori dai giochi: dopo essersi aggiudicate i primi due set 10-25 e 17-25 e con essi il punto necessario per staccare Gavi e consolidare il quarto posto in classifica, le orafe iniziavano a sfruttare il turnover e finivano per cedere tutti e tre i parziali successivi 25-17 25-20 15-13.