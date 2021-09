Al Cellini la conferenza per inaugurare i distributori d'acqua è pure in diretta web

VALENZA - Lo scorso giugno al Cellini di Valenza erano stati presentati due distributori (uno per ciascuno dei due plessi) di acqua migliorata, frutto del progetto Plastic Free del Rotary Club.

Alla presentazione non aveva fatto seguito l’attivazione dei due dispositivi (l'anno scolastico era agli sgoccioli) che avverrà venerdì in un apposito evento con il quale l’istituto intende sensibilizzare gli alunni ai temi della transizione ecologica e dell'ecosostenibilità. Si tratta di una doppia lectio-magistralis dal titolo 'Quale Futuro' con l'ex senatore Andrea Fluttero e il divulgatore scientifico Giorgio Temporelli come relatori.

L'appuntamento sarà visibile in diretta per tutti gli interessati venerdì 1 ottobre alle 8.30 su www.istitutocellini.it.