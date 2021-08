Oddone: "Per la sicurezza sul lavoro ci sia normativa chiara, efficace e calata nella realtà"

VALENZA - Oggi è la giornata nazionale del sacrificio del lavoro italiano nel mondo. Il merito, il sindaco di Valenza Maurizio Oddone, nel ricordare la tragedia di Marcinelle del 1956, si concentra anche sui problemi del lavoro attuale: «Le cronache ripetono spesso un triste rituale che non sembra avere fine. Eppure il diritto ad un lavoro che garantisca un’esistenza libera e dignitosa per se e per la famiglia è espressamente previsto dalla Carta Costituzionale ed il diritto del lavoratore a lavorare in condizioni di sicurezza e salute è previsto sin dal Codice Civile del 1942. Per salvaguardare questi diritti e fare si che le morti dovute ad infortuni sul lavoro non siano inutili, occorre pertanto che la normativa sia chiara, efficace, calata nella realtà e non detti alle imprese obblighi spesso formali ma sostanziali e che vi siano controlli e sanzioni adeguati al caso. Questo sarebbe il modo migliore per onorare che non c’è più».