Alessia Crivelli nuova vice presidente di Federorafi

VALENZA – Grande soddisfazione da parte del Gruppo Aziende Orafe Valenzane di Confindustria Alessandria per la nomina di Alessia Crivelli (Crivelli Srl di Valenza) a vice Presidente di Confindustria Federorafi con delega alla Formazione.

L’Assemblea di Federorafi si è infatti riunita lo scorso 30 giugno eleggendo come nuovo presidente Claudia Piaserico, che a sua volta ha nominato otto vice presidenti con deleghe specifiche.

"Ho sostenuto dal primo momento, come distretto di Valenza, la nomina di Claudia Piaserico a Presidente di Federorafi – spiega Francesco Barberis, Presidente del Gruppo Aziende Orafe Valenzane – Penso che sia la persona giusta per guidare la federazione nel prossimo mandato. E sono molto soddisfatto per la nomina a sua vice di Alessia Crivelli, collega e componente del Consiglio Direttivo di Confindustria Alessandria, che avrà una delega strategica come quella della formazione".

"Ringrazio la Presidente Claudia Piaserico per la sua fiducia. È per me un onore far parte della sua squadra e condivido in pieno il suo programma – sottolinea Alessia Crivelli – Credo sia nostro compito lavorare sinergicamente per innovare il sistema formativo rendendolo più accessibile e soprattutto più attrattivo".