Al Teatro Sociale ritorna S.E.T, la scuola di recitazione per i giovani

VALENZA - È stato riconfermato per una seconda edizione al Teatro Sociale il percorso formativo S.E.T., Scuola Estiva di Teatro.

Da lunedì 21 giugno - per due settimane, fino al 2 luglio - ragazzi e ragazze dai 13 ai 17 anni potranno avvicinarsi al mondo della recitazione attraverso le lezioni dell'attore e regista alessandrino Luca Zilovich. Sarà un percorso in cui si concentra il meglio dell'esperienza di TEAtro POTenziale, il laboratorio di teatro che si svolge durante l'anno ormai dal 2014.

In rispetto delle norme per contenere l'epidemia da Covid-19, i gruppi saranno piccoli e costituiti da massimo 8 partecipanti l'uno. Le lezioni si terranno tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 15.30 alle 18 presso il teatro valenzano.

Ci si può iscrivere fino a venerdì 18 giugno, inviando un'e-mail a formazione@valenzateatro.it allegando una breve presentazione in cui ciascun aspirante allievo dovrà segnalare se ha già fatto teatro in precedenza e il motivo che l'ha portato a partecipare. Il costo per le due settimane di corso è di 190€.