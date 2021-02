Al via il corso per la creazione di prodotti made in Italy al For. Al di Valenza

VALENZA - Ha preso il via nei giorni scorsi all’agenzia formativa For.Al “Vincenzo Melchiorre” di Valenza il corso Ifts (Istruzione e Formazione Tecnica Superiore) ‘Tecniche per la realizzazione artigianale di prodotti del made in Italy’ con durata di 800 ore di cui 400 in azienda, tramite uno stage.

Il percorso fornisce ai partecipanti la conoscenza di tecniche e strumenti che consentono di ottenere significativi miglioramenti nella qualità creativa, nei tempi e nei costi dell’innovazione del prodotto in ambito artigianale. Durante il corso saranno approfonditi i fattori e processi di innovazione, gli strumenti di lettura delle richieste del mercato di riferimento, le problematiche legate allo sviluppo del prodotto, le modalità e i mezzi per la promozione e l’analisi della risposta del mercato.

Al termine del corso l’allievo conseguirà la certificazione di specializzazione tecnica superiore. «Un innovativo modulo di marketing del gioiello e di e-commerce del lusso – ha detto Veronica Porro, direttore generale For.Al - sarà introdotto in questa edizione del corso».

Alla giornata inaugurale sono intervenuti in rappresentanza dell’amministrazione comunale Luca Rossi e Alessia Zaio, rispettivamente vice sindaco e assessore all’Istruzione e ai Beni Culturali e il docente Ermanno Boccardi, testimone d’eccezione in ambito certificazione di qualità.