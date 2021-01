La Befana? Giovedì sarà in giro per Valenza su... un pickup!

VALENZA - Giovedì 7 gennaio (in un primo momento la locandina diffusa dal Comune riportava, per un errore di stampa - così spiegano da Palazzo Pellizzari - la data di mercoledì 6) dalle 16 alle 18 la Befana sarà in giro per Valenza a consegnare doni ai bambini. L'itinerario della vecchina, a bordo di un pickup, sarà: piazza XXXI Martiri, corso Garibaldi, piazza Gramsci, viale Oliva e ritorno.

Le bimbe e i bimbi potranno semplicemente attendere a bordo strada. In caso di maltempo i doni saranno invece distribuiti nell'androne del Comune (si raccomanda il rispetto delle norma di distanziamento e di indossare la mascherina).

L'iniziativa è a cura del Comune.