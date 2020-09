Rossi e Forza Italia strizzano l'occhio a Deangelis

VALENZA - Il capogruppo uscente di Forza Italia Luca Rossi chiama a raccolta tutte le aree politiche alternative alla sinistra in vista del ballottaggio che vedrà di fronte nella città dell'oro il candidato di centrosinistra Luca Ballerini e quello di centrodestra Maurizio Oddone.

Quello che si vuole è un confronto «Con le aree politiche alternative alla sinistra, disposte a concorrere per un risultato che veda una nuova maggioranza all’interno del Comune di Valenza. Qualsiasi considerazione non in linea con la sezione cittadina è da intendersi come semplice posizione personale da parte di osservatori esterni - dice in evidente riferimento al recente caustico commento dell'ex sindaco Sergio Cassano su Alessandro Deangelis - Pertanto la sezione cittadina di Forza Italia Valenza lancia un appello accorato a tutti i cittadini valenzani che credono in una città diversa, per una decisa presa di posizione sulla scelta del candidato Oddone come prossimo Sindaco di Valenza. Le frizioni del passato, non attuali, vanno superate per il bene della cittadinanza e per le esigenze future dei valenzani tutti».