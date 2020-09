Anche Carandini a Vo' per l'inaugurazione dell'anno scolastico

VO' EUGANEO - C'era anche il preside dell'Istituto Comprensivo Valenza A Maurizio Carandini questo pomeriggio a Vo' Euganeo tra gli invitati alla cerimonia di inaugurazione dell'anno scolastico. Per il preside ormai valenzano d'adozione, da anni collaboratore e consulente per il Ministero dell'istruzione (recentemente ha fatto parte della task force per gestire le difficoltà legate al Covid delle scuole della Val Seriana in provincia di Bergamo) anche l'occasione di un selfie con la ministra Lucia Azzolina.

All'evento, organizzato in uno dei comuni simbolo della pandemia, anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.