Sole e caldo, è l'ora delle occasioni

VALENZA - E' cominciata da pochi minuti la Fera dal Bunpat, tradizionale evento di Valenza, che richiama l'attenzione di chi va in cerca di affari. Molte le bancarelle in corso Garibaldi e zone limitrofe.

L'appuntamento proseguirà fino al tardo pomeriggio. Presenti anche molti candidati alle elezioni, anche se Franco Stanchi dell'associazione L'Oro dal Po al Monferrato ha vietato alle formazioni politiche di allestire banchetti. Però le sedi (Oddone e Ballerini sono in corso Garibaldi, Deangelis in via Cairoli) sono aperte, con diffusione di volantini.