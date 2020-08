Enola Chiesa regina a Bogliasco

BOGLIASCO - E' stata una delle artefici del doppio traguardo della Canottieri Casale, la conferma in A1 e la promozione in A2.

Per Enola Chiesa, valenzana tesserata per il circolo casalese, il buon momento continua: all'Open sui campi del Tennis Club Bogliasco vince la finale in rimonta, contro la pari classifica (2.4) Chiara Fornasieri: alla torinese il primo set al tiebreak, poi Enola sale in cattedra e alza il trofeo con un doppio 6/2.

A Bogliasco anche un'altra tennisa della Canottieri, Eleonora Rescia (2.8), che si ferma nei quarti.