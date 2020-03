Addio a Verità, il poeta di Valenza

VALENZA - Lutto a Valenza per la morte di Stefano Verità, personaggio molto noto nella città dell'oro. Emiliano di Faenza, è arrivato in Piemonte per svolgere l'attività orafa e s'è stabilito definitivamente qui nel 1951.

E' stato presidente dell'Associazione orafa valenzana e consigliere comunale.

Stimato poeta (ha presto imparato il dialetto valenzano), è autore del "Dizionario enciclopedico valenzano", grazie al quale ha raccolto 12.000 euro da devolvere all'Unitré, ovvero l'Università delle tre età dove egli stesso teneva corsi. Con il ricavato della sua ultima opera "Al banchinni dal smentiò - T'at visi" ha sostenuto l'attività dell'associazione San Vincenzo di Valenza.