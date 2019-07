Mossino presenta Gemme. E la nuova stagione

Franco Gemme, nuovo delegato provinciale Figc, è già operativo: incontro con i designatori delle tre sezioni Aia, Alessandria, Casale Novi e con Angelo Alibrandi, presidente nel capoluogo, c'è l'accordo per un incontro sul regolamento, a settembre, per i dirigenti delle società. Il debutto del nuovo responsabile oggi, alla Canottieri Tanaro, presentato dal presidente regionale Figc Cristian Mossino e dal suo vice Gianni Baldin. "Con un grazie a Giandomenico Mondo, che dopo 30 anni in Federcalcio, lascia l'Italia per trasferirsi all'estero. Una figura eccezionale, per impegno e passione - così Mossino e Baldin - che ringraziamo e che sappiamo di avere sempre vicino".

Nella squadra di Gemme - "sono stato calciatore, allenatore, dirigente, anche segretario dell'Associazione allenatori" - ci sono Filippo Fava, vicedelegato, che ha lasciato la carica di delegato assembleare. Il segretario è Luciano Semino, gli altri componenti Giuseppe Balduzzi, Gianpiero Bruno, Carlo Bisoglio e Gianni Broda, oltre a Simone Solomita, dipendente Figc, che gestisce la sede sei giorni alla settimana.

Il conteggio esatto delle squadre, almeno fino alla Seconda Categoria, si saprà lunedì sera, termine ultimo per le iscrizioni, mentre per la Terza Categoria c'è tempo fino al 31 agosto. Il 18 e il 26 luglio il consiglio direttivo regionale esaminerà tutte le domande e deciderà gli eventuali ripescaggi. "Entro il 31 luglio, anche prima, i calendari - annuncia Mossino - Già il 26 i gironi, fino alla Seconda".