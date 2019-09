Movie Tellers al 'Sociale' martedì 8

VALENZA - Tappa a Valenza martedì 8 ottobre per la terza edizione di 'Movie Tellers - Narrazioni cinematografiche', che continua a crescere coinvolgendo un numero sempre maggiore di sale nella sua rete distributiva local&slow toccando i quattro angoli del Piemonte.

L’appuntamento al Cineteatro Sociale parte alle 18 con 'Tempo critico' di Gabriele Pappalardo che, frutto della 1ª edizione del laboratorio di Torino Factory, è stato girato a Torino nell’estate 2018 e dopo il successo raccolto allo scorso TFF è arrivato fino allo Short Film Corner del Festival di Cannes.

Si prosegue alle 18.30 con la proiezione di 'Dove bisogna stare', presentato al 36° Torino Film Festival, in cui il regista Daniele Gaglianone mostra le vite di quattro donne ai confini e tra queste Elena, che affronta quotidianamente le contraddizioni della Valsusa di oggi.

In chiusura, alle 21.30, Tutti pazzi a Tel Aviv di Sameh Zoabi, commedia vincitrice del TorinoFilmLab Audience Design Fund che, dopo l’anteprima al Festival di Venezia nel 2018, è stata distribuita con successo in oltre 10 paesi in tutto il mondo.

La serata propone anche un omaggio a Mario Soldati, con una puntata della sua trasmissione Viaggio nella valle del Po che seguirà il break conviviale tra una proiezione e l’altra, con l’aperitivo di Slow Food e Nova Coop.

Biglietto d’ingresso 7 euro (ridotto 4 euro).

Movie Tellers tornerà in provincia Mercoledì 17 e giovedì 24 ad Alessandria (Cinema Kristalli) e sabato 26 a Castelceriolo (Cinema Macallé).