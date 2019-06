Un successo il musical di fine anno dell'Istituto Cellini

Hanno lavorato da gennaio per due volte la settimana al di fuori dall’orario di lezione sino alla data di messa in scena, con il coordimamento della docente del liceo artistico ‘Carrà’ Federica Poggi. (che ha sceneggiato l’opera, curato la regia e la direzione artistica) e il 7 giugno gli allievi dell’Istituto superiore Cellini, dirigente scolastico Maria Teresa Barisio, hanno raccolto di frutti delle loro fatiche. In un Teatro Sociale stracolmo è andato in scena venerdì 7 giugno l musical ‘L’amore sopra ogni cosa’, seguendo una tradizione che si ripete ormai da alcuni anni e che vede ragazzi e ragazze di tutti i plessi, scientifico ‘Alberti, artistico ‘Carrà’, istituto tecnico ‘Noè’ impegnati in una rappresentazione.. La trama è quella del fantastico: in un mondo fatato una bellissima principessa nasce con un terribile maleficio e riuscirà a salvarsi, come avviene in tutte le storie a lieto fine, grazie alla forza dell’amore. Molti sono stati gli applausi per i partecipanti allo spettacolo nei vari ruoli, dentro e fuori palco.

Massimo Iaretti