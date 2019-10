For.Al, un partenariato per il Made in Italy

VALENZA - Il For.Al di Valenza organizza un corso Ifts (Istruzione Formazione Tecnica Superiore) “Tecniche per la realizzazione artigianale di prodotti Made in Italy”, destinato a venti allievi disoccupati con l’obiettivo di progettare e realizzare prodotti artigianali made in Italy che prevedano la valorizzazione dei processi produttivi e dei materiali della cultura e della tradizione.

Il tutto in stretta collaborazione con l’Istituto d’Istruzione Superiore Statale “Benvenuto Cellini” (indirizzo di liceo artistico), Università del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” e primarie aziende del settore orafo.

«Un partenariato di questo livello - dichiara Veronica Porro, direttrice generale Foral – non ha bisogno di molte presentazioni. Ritengo sia un successo, ottenuto anche grazie alla Fondazione Mani Intelligenti».

Al termine del corso, che è in attesa di approvazione e finanziamento da parte della Regione Piemonte, sarà gratuito ed avrà durata di 800 ore di cui quattrocento in alternanza scuola/lavoro, verrà rilasciato un attestato di Specializzazione Tecnica Superiore. Per ogni informazione e per le pre iscrizioni è necessario rivolgersi direttamente all’agenzia formativa “Vincenzo Melchiorre”, in via Raffaello, 2 , a Valenza: 0131 952743 (valenza@foral.org).