Dal 1 agosto calano i posti letto a Valenza

VALENZA - Valenza dal primo agosto vedrà diminuire in modo drastico (almeno momentaneamente) la sua capacità in termini di posti letto.

Il Living Inn, in corso Garibaldi 61 (in realtà è un residence con le sue sei stanze, che offre pernottamento e prima colazione, anche se tutti lo chiamano, magari meno specialisticamente albergo) cessa l’attività, almeno per quanto riguarda l’attuale conduzione.

«Il proprietario dell’immobile – dice Franco Pellegrinelli che lo gestisce insieme alla moglie Barbara – ha chiesto alla società che lo ha in gestione di non proseguire, ci siamo incontrati e il contratto sarà risolto entro il 31 luglio ed da quella data smetteremo di svolgere qui la nostra attività qui. Poi sarà la proprietà a fare ciò che vuole, che è nelle sue legittime facoltà, non lo discuto».

Franco e Barbara, proprio perché sono affezionati alla città, però spiegano che non intendono lasciarla dopo tutti questi anni in quanto spiegano: «Continueremo l’attività con un’altra struttura».