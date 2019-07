Rimpatriata per gli ex alunni della scuola elementare

FOSSETO - Forse nemmeno allo studente più solerte poteva venire in mente di ripresentarsi tra i banchi di scuola a fine giugno. Eppure è proprio quello che hanno fatto mercoledì 26 giugno scorso ben 58 ex alunni della Scuola Elementare di Fosseto (chiusa nel 1989), frazione di San Salvatore, tornati nei locali dell'ex plesso scolastico che ora ospitano il Circolo Ricreativo presieduto da Alberto Amisano, organizzatore della serata ed ex alunno a sua volta.

Al piacevole appuntamento hanno partecipato due che nel 1934 - anno di inaugurazione della scuola - frequentarono il primo anno di elementari, i cugini classe 1928 Lino e Giuseppe Amisano. Assieme a loro in tanti si sono potuti riabbracciare, incontrando alcuni dei vecchi maestri e sfogliando foto d'epoca e pagelle di almeno 30 anni fa.

"L'intenzione è di organizzare un incontro come questo a cadenza annuale" ha spiegato Alberto Amisano.