Bassignana, uniti contro le discariche

BASSIGNANA - Nell’ultima seduta di consiglio comunale a Bassignana l’amministrazione di Eleonora Vischi e la maggioranza che la sostiene si sono trovati d’accordo con un ordine del giorno proposto della minoranza di Progetto Bassignana, con capogruppo Massimo Barbadoro.

Nel documento, alquanto articolato, veniva respinta con forza l’ipotesi di nuove discariche sul territorio comunale, tenuto conto che il Comune ha già realizzato negli anni scorsi una discarica, attualmente in fase di gestione ‘post mortem’, dove non sono stati ancora effettuati e finiti i lavori di ripristino per una bonifica ambientale che sia definitiva.

Il documento, pertanto, è stato approvato all’unanimità ritenendo «fondamentale per il benessere dei cittadini, della collettività e della salute dei territori, bloccare qualsiasi procedura di autorizzazione e cercare di impedire in ogni modo la realizzazione di una nuova discarica nel Comune di Bassignana».