Amv-Amc, il vertice decide di prorogare

VALENZA - E’ stata prorogata al 30 novembre l’Associazione temporanea d’impresa tra l’Amv Spa di Valenza e l’Amc di Casale Monferrato.

È il principale esito dell’incontro che si è svolto lunedì all’Autorità d’Ambito 2 Biellese-Vercellese-Casalese (e Valenzano) alla presenza dei sindaci di Casale e Valenza, Federico Riboldi e Gianluca Barbero, dell’amministratore unico di Amv Spa, Andrea Canonico, del presidente e del direttore dell’Amc, Fabrizio Amatelli e Gabriella Cressano.

La mancata discussione sulla perizia di Valenza reti in liquidazione davanti al consiglio comunale di Valenza (rinviata a fine mese) non ha avuto, dunque, contraccolpi, sulla futura fusione per aggregazione nella ‘Compagnia delle acque pubbliche spa’ anche perché all’Ato non si è ancora discusso di quote.

Si è, però, fatto un cronoprogramma in base al quale entro il 30 settembre prossimo anche il consiglio comunale di Casale dovrà deliberare in merito allo statuto della nuova società, poi l’impegno di tutti è che i rispettivi consigli comunali, anche quelli dei comuni di minori dimensioni, vadano ad approvare il successivo passaggio verso la niuova spa, entro la fine di novembre.

Sarà certamente, da adesso in avanti, una bella corsa ad ostacoli per arrivare al risultato finale.