'Fumata nera' per il consiglio sull'acqua

VALENZA - Il primo agosto è arrivato e non c’è ancora traccia della fissazione del consiglio comunale per discutere, alla base delle perizia che erano state depositate in commissione bilancio, il passaggio della rete idrica di Valenza Reti in liquidazione ad Amv Spa.

Il presidente Salvatore Di Carmelo si era detto fiducioso di una fissazione dell’argomento entro i primissimi giorni del mese ma si dovrà sicuramente slittare di qualche giorno, comunque facendo fare probabilmente gli straordinari ai consiglieri con un piede fuori casa per le ferie.

"I revisori ci hanno chiesto delle integrazioni – dice il sindaco Gianluca Barbero – che sono state fornite. Niente di particolare, rientra nella normalità, ma ci sono dei tempi tecnici di consegna e di successiva convocazione dell’organo consiliare che hanno portato allo slittamento”.

Intanto, però, si avvicina il 5 agosto data nella quale, nella sede dell’Ato, ci confronteranno Amc Spa, Amv Spa ed i Comuni di Valenza e Casale Monferrato per valutare il passaggio alla ‘new.co.’ di cui si è votato lo statuto da parte del consiglio comunale di Valenza.