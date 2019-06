Escursione del Cai Valenza sopra Lecco

La prossima escursione del Cai Valenza, prevista peri l 23 giugno, ha come meta la ‘Traversata panoramica sul Sentiero del viandante’, 750 metri di dislivello per 5 ore di cammino. Il ritrovo è alle ore 6.15 al Pala Guerci con partenza in pullman alle 6.30 e rientro in serata. Questa escursione percorre il tratto forse più interessante e panoramico del “Sentiero del Viandante (è una variante alta): che costeggia la sponda orientale del Lago di Lecco e collega vari sentieri a mezza costa che un tempo mettevano in comunicazione tra loro i centri abitati. Per informazioni ed iscrizioni telefonare a 0131/945633, 340/9882624 e 338/5315376

M.Iar.