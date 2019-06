Gruppo Stat: innovazioni per l'estate

Con la bella stagione ripartono le linee della Stat per le principali riviere italiane e per le località montane. I servizi si intensificheranno progressivamente man mano che ci si avvicinerà ad agosto fino ad arrivare ad una frequenza praticamente quotidiana (info e orari su www.gruppostat.com).

La Stat, che quest'anno festeggia il suo primo secolo di attività, percorre circa 7 milioni di km all'anno; dal 2018 c'è stata l'introduzione del QR code alle paline delle fermate per avere l'informazione aggiornata sullo status della regolarità del servizio. Per l'estate del 2019 Stat estenderà il servizio a tutte le fermate delle autolinee. La grande novità di quest’anno però è l'app Gruppo Stat, uno strumento utile per acquisire informazioni e orari e, fra non molto, acquistare i biglietti.