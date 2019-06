E' partito ufficialmente il progetto 'Il recupero dell'anima'

Sabato pomeriggio è partito ufficialmente il progetto ‘Il recupero dell’anima che vede impegnati l’Amv Igiene, Comune di Valenza e Sie Onlus. Nella sede di strada Pontecurone 1 a Valenza è stato aperto il punto di recupero di mobili e suppellettili usate, ma in buono stato, magari leggermente fuori moda, ma che non verranno avviati a discarica, bensì utilizzati per aiutare famiglie in difficoltà. Tra i presenti c’erano l’amministratore di Amv Srl, Roberto Contotto e Francesca Bravi che coordina l’attività di Sie Onlus a Valenza.