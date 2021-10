Contratto orafi, fumata nera

VALENZA - Niente accordo tra Federorafa e i sindacati sul contratto degli orafi. Oggi a Milano, alla sede di Assolombarda, le parti si sono confrontate senza raggiungere un'intesa.

Federorafa ha fatto passi avanti rispetto all'aumento di 77 euro lordi mensili (per il quinto livello; per gli altri si ragiona proporzionalmente) proposto inizialmente, ma siamo ben lontano dai 130 chiesti da Fiom, Film e Uilm, a Milano rappresentati, per quanto riguarda Valenza, da Anna Poggio, Calogero Palma e Alberto Pastorello.

Se ne riparlerà il 4 novembre, quando sarà convocata l'assemblea di Federorafa. Per quel giorno, previste manifestazioni nei quattro distretti orafi nazionali: Milano, Vicenza, Arezzo e Valenza. Complessivamente sono circa 40mila i lavoratori coinvolti.

L'incontro odierno è stato preceduto, ieri, da una manifestazione pacifica, con volantinaggio, in piazza Gramsci a Valenza.