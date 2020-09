Ballerini e Oddone pareggiano e il vincitore morale è Deangelis

VALENZA - 44.16% Luca Ballerini, 43.20% Maurizio Oddone, 12.16% Alessandro Deangelis, 0.48% Pierluigi Giordano. Scrutinio completato nella città dell'Oro che andrà al ballottaggio per scegliere il sindaco fra due settimane, domenica 4 e lunedì 5 ottobre.

Un sostanziale pareggio tra i due sfidanti principali, Oddone e Ballerini. In questo turno però c'è un vincitore, è Alessandro Deangelis che ottiene un risultato importantissimo, superiore alle previsioni. Un risultato che gli permetterà, in caso di apparentamento, di battere i pugni sul tavolo della coalizione di Maurizio Oddone, la più vicina, per idee, alla sua.