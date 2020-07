Dal 16 luglio all'Arena Carducci cinema, teatro e fermenti artistici

VALENZA - A Valenza la cultura riparte dall'Arena Carducci. Dopo i mesi di lockdown è arrivato il momento di tornare a gustare la cultura dal vivo, in sicurezza, insieme ai propri amici e concittadini. E se le disposizioni anti-Covid rendono ancora particolarmente macchinoso l'utilizzo degli spazi tradizionali al chiuso, ecco allora che il teatro e il cinema escono nel cortile della ex-scuola Carducci, storica location valenzana per il cinema all'aperto, conosciuto appunto come Arena Carducci.

La Coop. Cmc che da sei anni gestisce il CineTeatro Sociale di Valenza, con il supporto del Comune di Valenza e la preziosa collaborazione dell'associazione Spring Up, ha messo a punto un ricco e variegato programma per la stagione estiva: ogni settimana 3 serate di cinema e una di teatro, musica, letteratura... e tanto altro!

Viene quindi proseguita l'esperienza di Made in Movie (cinema estivo già organizzato da Spring Up negli anni precedenti) proponendo diversi generi cinematografici a partire dal cinema d'autore (in particolare Hitchcock e Fellini di cui, insieme a Sordi, ricorrono i centenari) ma anche titoli più recenti che faranno riflettere e sorridere il pubblico valenzano.

Il nutrito programma, oltre al cinema, prevede alcuni spettacoli di prosa, serate musicali con Spring Up The Music, Letture in Cortile, Lezioni nel Chiostro, Dibattiti Flash e potrebbero esserci anche alcune sorprese.

Per tutti gli appuntamenti l'ingresso è gratuito, con offerta volontaria, ma è obbligatoria la prenotazione via e-mail a biglietteria@valenzateatro.it.

La realizzazione della rassegna è possibile grazie al sostegno di Bmc Gioielli e Laservalenza.

Il calendario