Open Day virtuale per gli asili nido comunali di Valenza

VALENZA - Le iscrizioni agli Asili Nido Comunali “Arcobaleno” e “C. Rota” sono aperte fino al 14 giugno. L’iscrizione dovrà essere effettuata online sul sito del Comune di Valenza dove si trovano tutti i moduli e le descrizioni dei servizi.

Quest’anno non è stato possibile aprire gli asili per il classico “Open day”, di conseguenza si è pensato ad un “Open Day virtuale”. Nei prossimi giorni sarà infatti diffuso sul sito e sulla pagina facebook del Comune un video di presentazione degli Asili Nido Comunali, ideato dall’Ufficio Servizi Educativi e realizzato dal video maker Walter Zollino, nel quale scorreranno le immagini degli spazi presentati dall’Assessore Costanza Zavanone e dalle educatrici.

Durante per il periodo di lockdown, il servizio dei due asili non è mai stato interrotto grazie alle educatrici che, attraverso gruppi Whatsapp e pagine facebook private, hanno continuato a proporre varie attività ludico – educative come laboratori, giochi, racconti. La risposta delle famiglie è stata molto positiva e sono state inviate alle maestre foto e video dei bambini impegnati nelle attività. Tutto questo materiale è stato raccolto ed entrambi gli Asili parteciperanno ad un concorso nazionale dal titolo “ Gli 0/6 al tempo del Codiv 19”.