Randazzo è pronto. Per il Boxing Day con Ivkovic

Nelle foto delle operazioni del peso scherzano anche, Luciano Randazzo e Nikola Ivkovic. Si concedono pure un cappellino da Babbo Natale, ma sono già concentrati sul combattimento di domani. Per 'Lucio' il ritorno sul ring per un incontro ufficiale, dopo un anno e a poche settimane dalla sfida a Arbin Kaba per il titolo italiano superleggeri.

Il pugile alessandrino, portacolori della Boxe Valenza, al peso ufficiale ha fatto segnare 65.3 chili, il suo avversario, il bosniaco Ivkovic, 64,7

Domani saranno i protagonisti del 'Boxing Day', a Piacenza, ormai una tradizione di Santo Stefano, riunione con otto sfide per i dilettanti e il gran finale con un confronto tra professionisti, Randazzo e Ivkovic.

Si inizia alle 16.30, il momento più atteso, al palasport di Piacenza, sarà intorno alle 19. "Il mio avversario ha trenta match, non ha numeri impressionanti, ma è temibile per la qualità dei suoi colpi e, anche, per la velocità. Ma io so come fermarlo: per me - confessa 'The Devil Inside' - è un test molto importante. Mi alleno da un anno, sono prontissimo, non vedo l'ora di combattere".