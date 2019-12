Di nuovo problemi per il semaforo di Villabella

VILLABELLA - La prima segnalazione era arrivata a luglio e poi, ad agosto, era stato riattivato. Ci sono nuovi malfunzionamenti per il semaforo situato alle porte di Villabella (Valenza), all'incrocio tra le Strade Provinciali 63 e 59. «Da qualche settimana i semafori lampeggiano in arancione e, di conseguenza, non regolano l'incrocio, una tra le intersezioni più complesse della Provincia, con due strade che si incrociano in perpendicolare sulla sommità di un piccolo rilievo» ci ha segnalato un gruppo di lettori di Fosseto (San Salvaotore). Gli abitanti sono preoccupati in particolare per quello che potrebbe avvenire nelle giornate di nebbia e scarsa visibilità.