Venerdì a Valenza la Parrucca con Maria Amelia Monti

VALENZA - Venerdì 6 dicembre alle ore 21 al Cineteatro Sociale di Valenza c'è La Parrucca con Maria Amelia Monti e Roberto Turchetti. Lo spettacolo, tratto da “La Parrucca” e “Paese di Mare” di Natalia Ginzburg per la regia di Antonio Zavatteri, è una commedia comica, drammatica, vera, dove si parla della patologia inguaribile tra uomini e donne. Piena di sottintesi e straordinariamente libera, come solo il linguaggio di Natalia sa essere. Un linguaggio dall’intento quasi pedagogico, per condividere le intuizioni etiche della vita.

Scritto con l’ironia e la leggerezza che rendono la Ginzburg unica nel panorama della narrativa e della drammaturgia italiana, La parrucca conferma Maria Amelia Monti come straordinaria interprete ginzbughiana, l’attrice più adatta oggi a far rivivere quel personaggio femminile che tanto aveva di Natalia stessa.

Informazioni e prenotazioni tel. 0131 920154 - 324 0838829 - biglietteria@valenzateatro.it - botteghino da martedì a venerdì dalle ore 16 alle 19; sabato dalle 10 alle 13.