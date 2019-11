Maleficent 2 al Sociale

VALENZA - Continuano le proposte di film fantasy per ragazzi al Cineteatro Sociale di Valenza. Sabato 9 novembre (alle ore 15.30 e alle 17.30), per il ciclo “SabatoPomeriggioTeatro&CinemainFamiglia”, ecco “Maleficent 2: Signora del Male”, sequel del primo “Maleficent”, arrivato a cinque anni di distanza dal successo, per certi versi inaspettato, della pellicola originale.

Biglietti: posto unico 5 euro. Dal quarto componente della stessa famiglia: 3 euro

Merenda offerta al pubblico giovane prima degli spettacoli.