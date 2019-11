Stasera "Io Leonardo" al Sociale

VALENZA - Nel cinquecentenario dalla scomparsa di Leonardo da Vinci ecco “Io Leonardo”, film tributo al grande genio del Rinascimento, sul grande schermo del CineTeatro Sociale di Valenza mercoledì 6 novembre alle ore 21.

Pensatore, studioso, matematico, letterato, scienziato, fisico, paesaggista, geografo, urbanista, artista. Il regista messicano Jesus Garces Lambert sceglie di raccontare Leonardo Da Vinci come un uomo fuori dal suo tempo, in eterno conflitto tra la sua mente in costante ricerca e le richieste dei committenti.

Il racconto dell’artista, dello scienziato e dell’inventore, ma anche e soprattutto dell’uomo, passa per Vinci, Firenze, Milano fino alla Francia alla scoperta delle sue opere più celebri: la Gioconda, l’Ultima Cena, l’Annunciazione, la Dama con l’ermellino.

Nelle vesti dell'artista c'è Luca Argentero, diretto dal regista messicano Jesus Garces Lambert, mentre la mente e i pensieri di Leonardo sono raccontati dalla voce fuori campo di Francesco Pannofino.