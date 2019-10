Serata in giallo a Rivarone

RIVARONE - Sabato alle 21.15 alla Biblioteca Comunale di Rivarone, l'associazione Arca presenterà un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti della letteratura in "giallo" (ingresso gratuito).

Pier Emilio Castoldi, noto scrittore Salese, sarà "interrogato" da Riccardo Sedini, esperto giallista nonché anima e corpo di Rivarone in giallo, sul suo nuovo libro: Nevica ancora su via Baxilio. Con loro tornerà Dante Ferrero, il personaggio nato dalla penna di Castoldi e già protagonista di altri libri, un giornalista di cronaca, da sempre interessato a scoprire i misfatti commessi nella calma apparente di cittadine di provincia. Quello che si definisce giornalismo d'inchiesta.

Tra morti, turbamenti personali, fiocchi di neve, circondati da centinaia di libri ci si immergerà in una storia avvincente, per innamorarsi ancora di più di questo strampalato e complesso giornalista.