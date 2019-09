Il Chelsea Hotel? Sabato a San Salvatore

SAN SALVATORE - Domenica, a partire dalle ore 20.30, Palazzo Carmagnola di San Salvatore Monferrato si trasformerà nel Chelsea Hotel grazie a un evento che rende omaggio a un luogo storico di New York nel quale tutti i maggiori artisti sono transitati, anche solo per una notte.

Con Chelsea Hotel 2.0 filo conduttore sarà il Rock come musica e come stile di vita in tutte le sue mille sfaccettature.

Il percorso inizierà dal Giardino “Chuck Berry”, con la proiezione del racconto “La favola del Rock'n'Roll” dello scrittore valenzano Paolo Prevedoni, per poi proseguire alla Suite “Simon & Garfunkel”, l'unica al piano terra, dove Marcello Milanese e Daniele Porcu comporranno una canzone in diretta, con l'aiuto del pubblico presente.

Salendo al primo piano, sulla destra, si troveranno la Suite “Michael Jackson”, al cui interno Stefano Careddu, direttore artistico dell'Alessandria Film Festival, proporrà una video installazione sul mondo della danza Rock realizzata in collaborazione con Daniele Porcu e Giulia Caberti, seguita dalla Suite “Amy Winehouse” contenente la mostra “San Salvatore in Rock” ideata e realizzata da Daniele Porcu per rendere omaggio e testimonianza della ricca attività musicale presente nel paese monferrino.

Si proseguirà poi attraverso il Corridoio "Kurt Cobain" ospitante l’esposizione di quadri, oggetti e vestiti prodotti artigianalmente dalle artiste e sorelle Alice e Alessia Santangeletta, per giungere alla Suite "Courtney Love" all’interno della quale Daniela Tusa, nota attrice e insegnante alessandrina, in collaborazione con Alessia Ardu, guiderà il visitatore attraverso un gioco esperienziale di teatro.

Giunti alla Suite "Joan Baez", Luca Monti, presidente della Associazione Culturale Tantasà, proporrà un percorso immersivo nella memoria dell’epoca di Woodstock, nella ricorrenza dei 50 anni dallo storico concerto.

L’ultima installazione presente sarà nella Suite "Syd Barret", la stanza degli eccessi, nella quale Sarah Shimitzu e Pietro Siragusa proporranno immagini che porteranno il pubblico ad avere un'esperienza percettiva alquanto insolita.

Sarà possibile infine visitare la Terrazza “Jim Morrison”, la parte conclusiva di questo piccolo viaggio, una torretta panoramica per ammirare il suggestivo panorama sansalvatorese impreziosito dal suono di un giradischi con selezione musicale a cura del SanSaPalooza.

Chelsea Hotel è ideato da Daniele Porcu, scrittore e musicista sansalvatorese, e realizzato da SanSaPalooza, in collaborazione con la Consulta Giovani, con l'aiuto del Comune e di tutte le associazioni locali.