Capolavoro Gaviese, l'Acqui risorge; pari ad Ovada

Gavi - Il colpo di giornata, non ci sono dubbi, lo fa la Gaviese di Guaraldo che supera 3-2 in rimonta la ormai ex capolista del campionato Santostefanese: i cuneesi si illudono quando al 5’ il bomber Maffettone li porta in vantaggio trafiggendo Benabid, ma meno di dieci minuti dopo i padroni di casa hanno già ristabilito l’equilibrio grazie alla rete di Catale che manda le due squadre negli spogliatoi sull’1-1. Ad inizio ripresa ci pensa il fantasista dei biancogranata Lombardi a capovolgere il punteggio a sorpresa, e al 33’ la rete del 2001 Repetto mette in ginocchio gli ospiti che vedono scappare la testa della classifica ed a nulla serve la rete di Onomoni nel recupero che dimezza solo lo svantaggio.



A punteggio pieno infatti resta solo il Lucento ma dietro ad inseguire c’è la Valenzana Mado che pareggia 0-0 ad Ovada con i ragazzi di Benzi al termine di una gara intensa ma priva di reti con in cronaca un gol di Sala annullato all'Ovadese Silvanese ed una traversa di Fassina.

Nell’altro derby alessandrino di giornata è dominio dell'Acqui con i ragazzi di Merlo che vanno al riposo già in vantaggio di una rete grazie al gol di Ivaldi poco prima del quarto d’ora. Nella ripresa Biorcio ed ancora Ivaldi – ora capocannoniere solitario grazie alle quattro reti in tre gare – chiudono la gara e la rete di Ghè su rigore nel mezzo serve solo ad aumentare i rimpianti dell’Asca. Crolla a Torino l’Arquatese di Paveto che priva inizialmente del bomber Farina viene travolta 4-1 dal risorto Cit Turin: per i biancoazzurri una giornata da dimenticare con solo la nota positiva del gol di Manzati nel recupero che salva almeno l'onore.

ACQUI: Bodrito, Cerrone, Costa, Manno, Rondinelli, Morabito, Massaro, Genocchio, Ivaldi, Campazzo, Bollino. A disp. Rovera, Cavallotti, Capizzi, Ciberti, Cela, Biorcio, Aresca, Marengo, Cimino. All. Merlo

ARQUATESE: G. Torre, Bianchi, Zanchetta, Kolaj, Firpo, Giordano, Scolafurru, Maldonado, G. Acerbo, Vera, Manzati. A disp. U. Acerbo, Trapasso, Ricci, Guido, Zoppellaro, Tavella, Farina, S. Torre, Fahmy. All. Paveto

ASCA: Berengan, Ottria, Mirone, Ghè, Cairo, Borromeo, Cirio, Vicario, Y. El Amraoui, Cazzulo, E. El Amraoui. A disp. Figini, Goretta, Bencaga, Deambrosis, Ravera, Monaco, Giannicola, Rota, Rossi. All. Usai

GAVIESE: Benabid, Mazzon, Guido, Chiarlo, Salvi, Pellegrino, Mugnai, Amello, Lombardi, Catale, Scimone. A disp. Alocci, Carrea, Ba, Milanese, Kolaj, Illario, Sacco, Repetto, Myrta. All. Guaraldo

OVADESE: Gallo, Perassolo, Barbato, Lovisolo, Martinetti, Boveri, Oddone, Sala, Anania, Dentici, Rossini. A disp. R. Cipollina, A. Cipollina, Salvi, Giusio, Panariello, Cartosio, Bernardi, Tangredi, Rosset. All. Benzi

VALENZANA MADO: Capra, Tagnesi, F. Bennardo, Gigante, Dinica, Casalone, Mazzucco, Conti, Savino, Dispenza, Fassina. A disp. Gjyli, D. Bennardo, Conti, Negri, Onomoni, Roluti, Meda. All. Nobili