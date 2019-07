Semaforo spento da oltre un mese alle porte di Villabella

VILLABELLA - «Da oltre un mese il semaforo è spento, non vorremmo capitassero dei nuovi incidenti». A lanciare questa segnalazione, un vero proprio grido di allarme, è un gruppo di nostri lettori di Fosseto (San Salvatore Monferrato).

Alle porte di Villabella (Valenza), all'incrocio tra le Strade Provinciali 63 e 59, i semafori, installati anni fa proprio per il susseguirsi di gravi sinistri stradali anche mortali, da oltre 30 giorni non sono in funzione.

Temporaneamente, per "mettere una pezza", sono stati collocati dei segnali di precedenza. Sicuramente insufficienti per una tra le intersezioni più complesse della Provincia, con due strade che si incrociano in perpendicolare sulla sommità di un piccolo rilievo.