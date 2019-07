Dentro la redazione: l'anteprima delle notizie

ALESSANDRIA - Un primo piano dedicato al caldo torrido che ha invaso la nostra provincia negli ultimi giorni: quanto ci costa combattere contro l'afa? La cronaca alessandrina approfondisce il caso di Ingrid, la donna incinta di 35 settimane di Oviglio, scomparsa lo scorso 19 giugno: gli esiti degli esami sembrano essere arrivati prima delle dimissioni.

In città: il comitato contro la costruzione del nuovo centro islamico in via San Giovanni Bosco è ormai realtà e un incontro con l'amministrazione comunale porterà avanti la polemica. Sviluppi anche per il caso Arfea: il Gruppo Autostradale Milano è il nuovo proprietario e garantisce buone notizie per i dipendenti che manterranno il posto di lavoro. Sport: continua il calciomercato in tutte le categorie, e sul giornale di domani tante novità anche per i grigi.

Questo e molto altro su Il Piccolo tra poche ore in edicola.