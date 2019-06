Un Carrà gigante nell'atrio del Cellini

Da venerdì scorso un Carrà gigante campeggia nell’atrio del plesso che ospita il liceo artistico ‘Carrà’ ed il liceo scientifico ‘Alberti’, etnrambi appartenenti all’Istituto superiore Cellini, in strada Pontecurone. L’opera, suddivisa in 20 moduli di tela, realizzati dagli allievi del quinto anno della sezione di arti figurative con la guida della docente Franca Frassacarro, era già stata posizionata sul finire della scorsa settimana. Sempre in occasione dell’inaugurazione, Bianca Carrà, nipote del maestro di Quargnento, ha illustrato in aula magna due sue realizzazioni di opere di Carrà e De Chirico, effettuate con il supporto della docente Michelina Milone.