La replica di Ballerini per corso Garibaldi

VALENZA - «Ci sono 30.000 euro destinati alle vie del centro storico che hanno il fondo in materiale lapideo e che necessitano di interventi di ripristino. Sono lavori, non da ora, che fanno parte della programmazione degli interventi e quello, in specifico, per le lastre di corso Garibaldi e il rifacimento del materiale lapideo delle vie nel centro storico era stato annunciato in precedenza come per le opere di ripristino dei marciapiedi».

A parlare è Luca Ballerini che – proseguendo su una linea che lo vede molto attivo e loquace su organi di informazione e social – fa alcune precisazioni in merito all’articolo apparso su Valenzanews conseguente la foto inviataci da un lettore. E sottolinea che «tale situazione era già a nostra conoscenza e per questo si era deciso l’intervento inserito nella programmazione che ha, comunque, i suoi tempi di realizzazione».