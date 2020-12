Cassano, il ricordo dei ferraristi

VALENZA - Oggi alle 14.30, in duomo a Valenza, i funerali di Sergio Cassano, classe 1946, sindaco della città dal 2010 al 2015 e consigliere di opposizione nella legislatura successiva.

Vasto cordoglio nel mondo della politica, dell'arte e dello sport. Cassano era appassionato di motori, anzi della Ferrari. Per la scuderia di Maranello è stato anche il primo presidente del Ferrari Club Italia, voluto da Enzo Ferrari in persona.

I ferraristi alessandrini, attraverso il presidente del club, Franco Giuliani, lo ricordano così: "Abbiamo perso un amico, un fratello, la persona che non ha mai mancato un solo appuntamento del Ferrari Club Alessandria, fin dalla nascita della nostra sezione, che Sergio ha tenuto a battesimo nel 2017, entusiasta di vedere tanta passione per la 'Rossa' di Maranello. Tra noi la conoscenza e l'amicizia risalgono ad alcuni anni prima: ascoltare Sergio raccontare i molti aneddoti della sua vita insieme alla Ferrari, il suo piacere di condividerli, è stato un privilegio. Per l'inaugurazione del club lo avevo inseguito: venne e, quel giorno, diventò socio onorario. Non è mai mancato a un solo evento: ricordo l'incontro con Alessandro Pier Guidi, l'anno scorso era sul palco insieme a Arturo Merzario. Mi commuovo ancora guardando la foto dell'abbraccio tra Sergio e Arturo, che non si vedevano da anni".

Per Giuliani, Cassano è un maestro. "Aveva un rapporto speciale con Enzo Ferrari. All'epoca era considerato uno dei 'sacerdoti' del Drake. E' stato uno dei fondatori del Ferrari Club Italia, insieme a Lorenzo Beltrami, all'avvocato Emilio Cassinelli e a Mauro Raccanello. Noi del Ferrari Club Alessandria saremo sempre orgogliosi di aver riunito, in un nostro evento, tre di loro".

L'ultimo colloquio un paio di mesi fa. "Mi aveva detto: quando finirà questo momento terribile, ti farò avere il mio ultimo libro, che parla di sanità. So che l'ha finito: un'altra bella eredità di Cassano, l'uomo che riempi una portaerei di Ferrari. La 'Rossa' deve molto a questo personaggio unico".